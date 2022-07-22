В Белом доме прокомментировали возможность поставки истребителей США на Украину

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В ближайшее время США не рассматривают возможность поставки на Украину истребителей. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», - заявил Кирби журналистам.

Он отметил, что США находятся на постоянной связи с Украиной для оценки потребности страны в оружии, в том числе РСЗО HIMARS.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что власти страны рассматривают возможность поставок Киеву военной авиации западного производства. По его словам, речь не идет об отправке Украине самолетов советского или российского образца, так как к ним сложнее найти подходящие запчасти.