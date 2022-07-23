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В ДНР наградили специалистов пиротехнического отряда МЧС РФ

Игнат Далакян
05:52 23.07.2022
С начала работ очищена территория площадью около 360 гектаров и обнаружено более 48 тысяч взрывоопасных предметов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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За отвагу и самоотверженность сопряженных с риском для жизни, при обнаружении и обезвреживании взрывоопасных предметов семеро специалистов пиротехнического сводного отряда МЧС Российской Федерации награждены медалями «За разминирование».

В торжественной обстановке медали вручил заместитель министра МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрий Захаров. Он отметил, что благодаря совместной работе МЧС РФ и МЧС ДНР по обследованию и очистке местности темпы разминирования увеличились в разы.

Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ очищена территория площадью около 360 гектаров, обнаружено более 48 тысяч взрывоопасных предметов.

Автомобильными колоннами МЧС Российской Федерации с начала гуманитарной миссии на Донбасс доставлено более 42,5 тысячи тонн гуманитарного груза. За минувшую неделю спасателями доставлено в ДНР, ЛНР и Украину бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости и строительные материалы для восстановления инфраструктуры весом порядка 2,9 тысяч тонн.

Ранее сотрудники МЧС России разминировали две авиабомбы, обнаруженные в разных местах города Севастополь. На полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства советская и немецкая авиабомбы были ликвидированы путем контролируемого подрыва.

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