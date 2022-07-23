Эхо прошлого: кадры разминирования советской и немецкой авиабомб в Севастополе

Как передает МЧС России, операция прошла в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В разных местах Севастополя были обнаружены две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны.

В обоих случаях было установлено, что состояние и типы взрывателей позволяют выполнить перевозку взрывоопасных предметов на специальный полигон для последующего уничтожения путем контролируемого подрыва.

Работа пиротехников МЧС Российской Федерации осложнялась тем, что в непосредственной близости к месту обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки.

Для выполнения работы была оцеплена местность и приостановлено автомобильное движение на окрестных дорогах. Мониторинг обстановки с воздуха специалисты МЧС РФ вели с помощью беспилотников. О необходимости покинуть опасные районы местных жителей информировали с помощью мобильного комплекса оповещения. На автобусах они были доставлены в пункты временного размещения.

Взрывоопасные предметы с соблюдением всех необходимых правил безопасности были погружены на борт спецавтомобиля и в сопровождении экипажа ГИБДД доставлены к месту уничтожения.

На полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства авиабомбы ликвидировали путем контролируемого подрыва.

Как передает МЧС России, операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. От МЧС Российской Федерации было задействовано 40 человек и 6 единиц техники.

Ранее врио мэра Северодонецка Николай Моргунов сообщил, что в ближайшие дни сотрудниками МЧС России начнется разбор завалов в городе Северодонецк, относящийся к ЛНР. Согласно его словам, МЧС РФ будет разбирать обрушенные подъезды домов.