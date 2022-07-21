МЧС РФ в ближайшие дни начнет разбор завалов в Северодонецке

Отмечено, что сотрудники ведомства не будут иметь отношения к сносу жилья.

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В ближайшие дни начнется разбор завалов в городе Северодонецк, относящийся к Луганской Народной Республике. Разбор будет производиться сотрудниками МЧС России.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра Северодонецка Николай Моргунов. Он подчеркнул, что сотрудники ведомства не будут иметь отношения к сносу жилья.

В первую очередь, по словам Моргунова, будут разобраны обрушенные подъезды домов.

«Они буквально завтра-послезавтра приступают к разбору завалов. Не к сносу поврежденного жилья, подчеркиваю, а именно завалов, которые сегодня существуют на территории города», - передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Мариуполе начнет работу завод по производству блоков для постройки домов. Он уже строится. Также основано предприятие по производству бетона со своими лабораториями.