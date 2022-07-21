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«Американцы только говорят, но ничего не делают»: посол Палестины об отношениях с США

Марина Крижановская
05:40 21.07.2022
Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул, что главный посыл визита Джо Байдена состоял в физическом посещении региона Ближнего Востока и декларировании приверженности США решению о двух государствах - Палестины и Израиля.
«Американцы только говорят, но ничего не делают»: посол Палестины об отношениях с США
© Фото: Thaer Ganaim Keystone Press Agency Globallookpress
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Противоречия между участниками «ближневосточного квартета» - Россией, США, Евросоюзом и ООН - стали основной причиной для прекращения урегулирования палестино-израильского конфликта. По этой причине данная платформа прекратила свою деятельность.

Недавнее турне президента США Джо Байдена на Ближний Восток и встречи с главами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии не принесли весомых результатов для решения палестинского вопроса. Байденом отмечено, что нынешнее время якобы «неподходящее» для решения вопроса с более чем семдесятилетней историей.

Так, свою оценку вкладу американского президента в ближневосточное урегулирование дал Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент Байден также затрагивал вопрос о создании двух государств. Более того, даже премьер-министр Израиля заявил об этом плане, но оба политика сказали, что время сейчас для этого неподходящее», - рассказал он в интервью «Известиям».

Говоря о возможности открытия палестинского консульства в США, в Вашингтоне, посол Нофаль отметил, что «американцы только говорят с нами об этом, но на практике ничего не делают». Также нет ответа со стороны США на просьбы палестинцев исключить Организацию освобождения Палестины (ООП) из списка террористических формирований.

«Главный посыл его поездки был в том, чтобы посетить регион физически и подчеркнуть приверженность США решению о двух государствах. Даже если это будет не быстрым процессом», - добавил посол Палестины в России.

Вместе с тем Абдель Хафиз Нофаль пояснил, что представители Соединенных Штатов не вели переговоры во время турне Байдена по так называемой «сделке века» (план по ближневосточному урегулированию, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в 2020 году. - Прим. ред.).

Посол пояснил, что во время визита Байдена в Саудовскую Аравию стало ясно, что речи о нормализации отношений Израиля с арабскими странами нет (в случае, если ближневосточный конфликт будет урегулирован не напрямую между Палестиной и Израилем, а через договоренности Израиля с арабскими странами).

«Официально глава МИД Саудовской Аравии заявил, что нормализации с Израилем нет и что Эр-Рияд не ведет никаких секретных переговоров по этому вопросу», - отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что предложенная Трампом «сделка века» не соответствует Резолюции Совбеза ООН. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что «существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям» документа.

Прежде Лига арабских государств (ЛАГ) и сама Палестина высказались против и отказались обсуждать предложенную Трампом «сделку века».

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