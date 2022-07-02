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США запустили ракету-носитель Atlas V с военными спутниками

Виктория Ивашечкина
03:25 02.07.2022
Носитель, первая ступень которого оснащена российским двигателем РД-180, стартовал с космодрома на мысе Канаверал.
США запустили ракету-носитель Atlas V с военными спутниками
© Фото: United Launch Alliance
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Компания United Launch Alliance запустила американскую ракету-носитель Atlas V с двумя спутниками в интересах Космических сил США.

Носитель, первая ступень которого оснащена российским двигателем РД-180, стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:15 по местному времени (02:15 мск 2 июля). Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск должен был состояться в четверг, 30 июня, однако из-за облачности и приближающейся грозы старт решили перенести на сутки. Также уточняется, что на борту ракеты находятся два аппарата, один из которых оснащен инфракрасным сенсором. Предназначение второго аппарата засекречено.

Ранее сообщалось, что американская компания Axiom произвела корпорации «Роскосмос» выплату в рублях за полет астронавта Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Компания выступила в качестве посредника, так как на американское ведомство идет давление со стороны конгресса США.

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