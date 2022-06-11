США заплатили «Роскосмосу» в рублях за полет астронавта NASA к МКС

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Американская компания Axiom произвела корпорации «Роскосмос» выплату в рублях за полет астронавта Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Как заявил глава российской корпорации Дмитрий Рогозин выплата произошла с задержкой в месяц.

«Обещали нам до конца мая заплатить, скажу так, они опоздали ровно на месяц, то есть была задержка», - заявил Рогозин в эфире «Россия 24».

Axiom выступила в качестве посредника между NASA и «Роскосмосом», так как на американское ведомство идет давление со стороны конгресса США.

Ранее, 3 июня, стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс». Грузовой космический корабль доставил космонавтам топливо, воду, одежду и различное оборудование.