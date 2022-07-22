В США зафиксирован первый за 40 лет случай естественного заражения полиомиелитом

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В Соединенных Штатах столкнулись с выявлением заражения полиомиелитом. Заболеванию подвергся житель округа Роклен в штате Нью-Йорк. Отмечено, что случай заражения полиомиелитом мог возникнуть за пределами США. Указано, что данный случай заражения - первичный с 2013 года.

«Последние естественные случаи полиомиелита в Соединенных Штатах были в 1979 году. Последний известный случай был зарегистрирован в этой стране девять лет назад», - приводит информацию издание Spectrum News.

Местные власти рекомендуют медперсоналу и поставщикам медицинских услуг следить за за новыми случаями заражения. Сообщается об открытии в данном округе клиники по вакцинации против полиомиелита.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды. В городе Клеймонт, в штате Делавэр, где он провел свое детство, построено множество нефтеперерабатывающих заводов.