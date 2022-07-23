Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия увеличивают поставки нефти в ЕС

Отмечено, что общий поток нефти с Ближнего Востока в Европу может увеличиться до 2,2 миллионов баррелей в день, что почти на 90% больше, чем в январе текущего года.

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По сообщению американских СМИ, Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки сырой нефти в Европу, «помогая европейским нефтеперерабатывающим заводам скорее преодолеть отсутствие нефти из России».

В первые три недели июля в Европу с Ближнего Востока доставлялось более одного миллиона баррелей нефти в день. Отмечено, что в трубопроводных поставках преобладает нефть из Саудовской Аравии. Но в то же время наращивает добычу и Ирак. Об этом сообщает Bloomberg согласно информации отслеживания судов.

«Теперь мы наблюдаем перенаправление некоторых из этих баррелей из Азии в Европу. Это связано с тем, что Европа сокращает закупки российских баррелей, а Россия вместо этого отправляет свою нефть на ключевой рынок Ближнего Востока, в Азию», - приводит издание мнение товарного аналитика Джованни Стауново.

Часть нефти поставляется по трубопроводу SuMed, пролегающему через территорию Египта. Другая часть - судами через Суэцкий канал в Красное море. Так поступает Ирак, поставив в первые три недели июля около 1,2 миллиона баррелей в день из Персидского залива.

В целом, как отмечает издание, это может увеличить общий поток нефти с Ближнего Востока в Европу до 2,2 миллионов баррелей в день. Это почти на 90% больше, чем в январе текущего года.

Отмечается, что изменения поставок происходят по мере того, как растущие объемы российской нефти движутся к покупателям из Индии и Китая из портов Балтики и Черного моря.

«Это дало двум азиатским странам обильные дешевые баррели в то время, когда цены на топливо стремительно растут», - отмечает Bloomberg.

Ранее президент США Джо Байден совершил турне на Ближний Восток. Одной из целью президента была попытка уговорить наследного принца значительно увеличить добычу нефти на экспорт, чтобы хоть немного сдержать топливный кризис в Соединенных Штатах. Вторая, не менее важная цель, - уговорить саудитов ограничить контакты с Россией.