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«Смесь некомпетентности, коррупции, глупости и авторитаризма»: как прошло турне Байдена на Ближний Восток

Марина Крижановская
Федор Шеин
05:01 18.07.2022
Находясь в Израиле, Байден забыл о запрете на рукопожатия, заявил, что США будут «хранить честь и ужасы Холокоста» и в итоге заявил, что он находится в Саудовской Аравии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saudi Press Agency, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Прибытие президента США Джо Байдена в первую страну его ближневосточного турне. Ей стал Израиль. «Байден - это потрясающая смесь некомпетентности, коррупции, глупости и авторитаризма» - такие лозунгами обозначил его визит на Восток телеканал Fox News.

За спуском президента США следили, как за грандиозным спортивным событием. Сойти по трапу без происшествий ему удалось, но дальше все пошло не по плану. Сперва он забыл, что из-за коронавирусных ограничений ему запрещено пожимать руки, и обнял израильского премьера.

«Он спускается. Давайте посмотрим, пожмет ли он кому-нибудь руку. Ну, почти. Он дотронулся до него! О! Это выглядит как близкий контакт», - комментировали на телеканале Fox News.

Потом Байден и вовсе растерялся и забыл, что нужно делать дальше. Наконец, на первой же пресс-конференции он оговорился: вместо horror - «ужас» сказал honor - «честь». Получилось, что на Святой земле - он пообещал сохранить «честь Холокоста».

«Мы будем хранить в памяти правду и честь Холокоста, ужасы Холокоста. И чествовать тех, кого мы потеряли», - выступил с речью в Израиле президент США.

В программе турне Байдена были Израиль, Палестина и Саудовская Аравия. Последняя, очевидно, была основной целью. Несмотря на то, что Израиль встретил его огромной стометровой ковровой дорожкой, все мысли Байдена - именно о ней. О чем он и заявил, снова оговорившись во время публичного выступления перед израильтянами.

«Я приехал сюда, в Саудовскую Аравию чтобы поспособствовать распространению наших интересов», - заявил во время выступления в Израиле Байден.

Это ближневосточное турне для Байдена - жест отчаяния.  В то время, когда Европа все больше задумывается о собственном благополучии, США необходимо заручиться поддержкой новых союзников. Даже если искать их придется среди старых врагов.

За последние три года отношение Байдена к Саудитам изменилось кардинально. Сейчас ему приходится искать помощи у государства, которое три года назад он обещал сделать страной-изгоем из за убийства журналиста Хашогги.

Теперь Байдену просто необходимо уговорить наследного принца значительно увеличить добычу нефти на экспорт, чтобы хоть немного сдержать топливный кризис в Соединенных Штатах.  Вторая не менее важная цель - уговорить Саудитов ограничить контакты с Россией.

Подробнее о том, каковы шансы Джо Байдена, чтобы уговорить правящую королевскую династию в Саудовской Аравии, о приеме, оказанном американскому президенту Саудитами, а также о том, как члены семьи Джо Байдена подмачивают его и без того подмоченную репутацию - в материале Федора Шеина.

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