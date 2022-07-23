Американский экономист считает, что альянс между Москвой и Пекином во многом помогла сформировать позиция Соединенных Штатов.

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Американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что США допустили просчет в выборе позиции по Украине. По мнению эксперта, который сравнил мировую политическую арену с игрой в покер между Россией, США и Китаем, Вашингтон стал «главным лузером собственной же политики».

Такая ситуация сложилась из-за ситуации на Украине, потому что поменяла расположение сил и привела к ситуации «двое против одного», пишет он в статье, опубликованной в The Daily Reckoning.

Альянса между Россией и Китаем, которые значительно сблизились за последнее время, можно было избежать, как считает Рикардс.

Также экономист отметил, что большинство американцев даже не знает, где находится Украина, в то время как для России она является близким соседом.

Ранее издание Junge Welt опубликовало статью, в которой сказано, что страны Латинской Америки отвернулись от США из-за антироссийской политики. По мнению автора статьи, голод на Юге спровоцирован именно этими санкциями и нежеланием США думать о мировых последствиях своих действий.