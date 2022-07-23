Спорт «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги Алексей Курильченко Это первая победа московского клуба после назначения на пост главного тренера Гильермо Абаскаля. © Фото: Виталий Тимкив РИА Новости Читайте нас на: Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Мячи в ворота «Краснодара» забили Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес, а игрок краснодарского клуба Сергей Бородин допустил автогол. В ворота «Спартака» мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти. Это первая победа «Спартака» после назначения на пост главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Он имеет обширный опыт самостоятельной тренерской работы за пределами родины. Как футболист Абаскаль практически не играл на взрослом уровне и сосредоточился на тренерском образовании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика