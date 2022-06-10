Гильермо Абаскаль назначен главным тренером «Спартака»

Испанцу - 33 года, он имеет обширный опыт самостоятельной тренерской работы за пределами родины.

© Фото: Marc Schumacher, Keystone Press Agency, Globallookpress

Гильермо Абаскаль назначен новым главным тренером футбольного клуба «Спартак».

Испанцу - 33 года, он имеет обширный опыт самостоятельной тренерской работы за пределами родины. Как футболист он практически не играл на взрослом уровне и сосредоточился на тренерском образовании.

Как сообщает официальный сайт «Спартака», тренировать Абаскаль начал с юношеской команды «Севилья», после чего переходил в швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».