ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР за сутки

По ним выпустили более 180 снарядов, в том числе из РСЗО «Град».

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За сутки Вооруженные силы Украины произвели обстрел 11 населенных пунктов. Об этом сообщает Народная милиция республики.

В общей сложности было выпущено более 180 снарядов, в том числе из РСЗО «Град».

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм и 120-мм миномётов», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно об обстреле Донецка. ВСУ выпустили по городу 10 ракет из РСЗО «Град». Также украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Еленовка.