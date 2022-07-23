В Краснодаре прошел «ZаБег» в поддержку участников спецоперации.

Всего в мероприятии приняло участие порядка 50 человек - они также записали видеообращение со словами поддержки российским военнослужащим.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

23 июля в Краснодаре прошел «ZаБег» в поддержку Армии России и участников специальной военной операции по защите республик Донбасса. Организатором мероприятия выступила «Молодая Гвардия»Краснодарского края.

Представители различных организаций, органов власти, жители и молодежь города - всего порядка 50 человек - пробежали от Тургеневского моста до «Выставочного зала Боевой Славы», где записали видеообращение со словами благодарности и поддержки российским военнослужащим.

«Мы не первый раз проводим мероприятия в поддержку армии России и с каждым разом замечаю, что к подобным акциям подключаются не только зрелые, но и молодые люди, сегодняшний забег не стал исключением - поддержать спецоперацию вместе с нами пришли порядка 50 человек, большая часть из которых - молодежь», - отметил и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Юрий Костомаха.

В июне спортсмены-парашютисты ЦСКА и Западного военного округа совершили групповой прыжок и во время свободного падения сложили в воздухе фигуры в виде латинских букв Z, V и O - символов спецоперации на Украине. Акция проводилась в рамках кубка ВС РФ по парашютному спорту.