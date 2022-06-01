Поддержать спецоперацию: парашютисты ЦСКА и ЗВО выстроили в воздухе фигуры в виде Z, V и O

Все участники соревнований показали в ходе состязаний отличную выучку и подготовку.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Спортсмены-парашютисты ЦСКА и Западного военного округа совершили групповой прыжок и во время свободного падения сложили в воздухе фигуры в виде латинских букв Z, V и O - символов спецоперации на Украине.

Акция проводилась в рамках кубка ВС РФ по парашютному спорту. В спортивных соревнованиях участвовали команды ВКС, ВДВ, ЗВО, ВВО, ЦВО, ЦСКА, всего 95 человек.

По итогам соревнования Кубка ВС РФ из 18 дисциплин, в которых разыгрывались награды, спортсмены ЦСКА завоевали 12 золотых наград.

Ранее парашютисты ЦВО совершили прыжок с парашютом с высоты 3 000 метров с десантно-транспортного вертолета Ми-8 МТВ-5 и выстроились в форме фигур Z и V.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов