Местный житель, дом которого заняли националисты, стал свидетелем того, как из дома выносят все вещи.

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Житель поселка Широкино Донецкой Народной Республики рассказал, как занявшие город боевики группировки «Азов»* при отступлении вынесли из дома все, что смогли, оставив лишь пустую бетонную коробку.

В две тысячи пятнадцатом году дом мужчины был занят батальоном «Азов» ВСУ, и боевики находились в нем вплоть до этого года. По его словам, уходя, они вынесли абсолютно все вещи. Дом остался пустым.

«Вплоть до батарей, то есть резаные чугунные батареи, заборы, трубы газовые на улице - все вывезли», - уточняет мужчина.

При этом он отметил, что местные жители сейчас постепенно наводят порядок, и наверняка вскоре все будет восстановлено.

Ранее были опубликованы кадры применения противоминного робота «Уран-6» в поселке Широкино. Робот понадобился потому, что украинские националисты, отступа, оставили в населенном пункте множество смертельных ловушек.

*против бойцов нацбатальона «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела