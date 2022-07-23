В ведомстве напомнили, что при появлении первых сообщений о подтвержденных случаях в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль.

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В Роспотребнадзоре заявили о принятии мер купирования рисков завоза обезьяньей оспы в Россию. Ведомство сообщило, что на данный момент подтвержденных случаев заболевания на территории страны нет.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении пресс-службы.

По сведениям ведомства, предпринимаются все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян в РФ и предотвращения возможности распространения заболевания. Сообщается, что на сегодняшний день в России есть возможность оперативного проведения тестирования по данной болезни.

«До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание», - сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве также напомнили, что при появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль.