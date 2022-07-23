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ВСУ выпустили 10 ракет по Донецку из РСЗО «Град»

Елизавета Потейчук
11:57 23.07.2022
Был также обстрелян поселок Еленовка, по которому ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
ВСУ выпустили 10 ракет по Донецку из РСЗО «Град»
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировало, что украинская армия вновь обстреляла Донецк, выпустив по Кировскому району 10 ракет из РСЗО «Град». Кроме того, согласно сведениям ведомства, был также обстрелян поселок Еленовка, по которому ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.03 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

Ранее вооруженные силы Украины снова обстреляли поселок Горловка. Помимо этого, в 18:30 и 18:50 были зафиксированы обстрелы в сторону Новобахмутовки. Войска ВСУ произвели три выстрела из танка, а также выпустили 5 снарядов калибром 122 мм.

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