Мощный взрыв при обстреле в Горловке попал на видео

По неподтвержденным данным, взрыв произошел на автозаправочной станции.

© Видео: Telegram, Типичный Донецк © Фото: Telegram, Типичный Донецк

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по машиностроительному заводу в Горловке. В результате обстрела произошла мощный взрыв, который запечатлели на видео местные жители. Видео взрыва было опубликовано в Telegram-канале «Типичный Донецк».

По неподтвержденным данным, взрыв произошел на автозаправочной станции.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Алчевск в Луганской Народной республике с применением реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Удар был нанесен одной ракетой.