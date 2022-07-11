В Сочи после мощных ливней река вышла из берегов и унесла автомобиль

Зафиксированы локальные подтопления, никто из жителей и туристов, по предварительной информации, не пострадал.

© Видео: Андрей Жердев, Илья Игоревич Колосовский, Татьяна Поздеева, Telegram © Фото: Андрей Жердев, Илья Игоревич Колосовский, Татьяна Поздеева, Telegram

Река Восточный Дагомыс вышла из берегов в Сочи. В результате разгула стихии, потоками воды унесло легковой автомобиль. Ливни в курортном городе не прекращаются уже несколько дней, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Сочи - из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали», - говорится в сообщении.

По данным сочинской горадминистрации, в поселке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков. Власти задействовали систему звукового оповещения населения, которое заранее проинформировали о надвигающейся стихии.