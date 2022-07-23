Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили перед участниками освобождения ЛНР

Военнослужащие выразили слова благодарности артистам за высокую художественность подготовленных номеров и оригинальные аранжировки.

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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили перед военнослужащими, выполнявшими боевые задачи по освобождению Луганской Народной Республики. Специально для военных горного соединения ЦВО была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

Военнослужащие, в свою очередь, выразили слова благодарности артистам за высокую художественность подготовленных номеров и оригинальные аранжировки.

Всего в ходе концертного турне артисты ЦВО посетят более 10 воинских частей, которые восстанавливают боеспособность после освобождения Луганской Народной Республики.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов