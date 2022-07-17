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Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед освободителями Луганской Народной Республики

Сергей Лебедев
05:00 17.07.2022
Во время концерта бойцам раздали привезенные детские письма и открытки с родины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа и деятели культуры Свердловской области выступили перед военными горного соединения, которые выполняли задачи по освобождению Луганской Народной Республики.

Специально для бойцов подготовили концертную программу. В нее вошли оригинальные аранжировки песен военных лет и современных патриотических композиций. Военные поблагодарили приехавших к ним артистов.

«Очень неожиданно и так приятно! Нам очень понравилось! Привезли и детские письма. Мы очень рады, что нас ждут дома. Мы обязательно вернемся с победой!», - поделился своими впечатлениями командир взвода Тимур.

Всего в ходе концертного турне артисты ЦВО посетят более  10 воинских частей, которые восстанавливают боеспособность после освобождения Луганской Народной Республики.

Недавно «Звезда» рассказывала о том, как артисты дают концерты в поддержку военных в Донбассе. Музыканты ездят по ЛНР и ДНР не за деньги, а потому что хотят поддержать военнослужащих.

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