Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед освободителями Луганской Народной Республики
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа и деятели культуры Свердловской области выступили перед военными горного соединения, которые выполняли задачи по освобождению Луганской Народной Республики.
Специально для бойцов подготовили концертную программу. В нее вошли оригинальные аранжировки песен военных лет и современных патриотических композиций. Военные поблагодарили приехавших к ним артистов.
«Очень неожиданно и так приятно! Нам очень понравилось! Привезли и детские письма. Мы очень рады, что нас ждут дома. Мы обязательно вернемся с победой!», - поделился своими впечатлениями командир взвода Тимур.
Всего в ходе концертного турне артисты ЦВО посетят более 10 воинских частей, которые восстанавливают боеспособность после освобождения Луганской Народной Республики.
Недавно «Звезда» рассказывала о том, как артисты дают концерты в поддержку военных в Донбассе. Музыканты ездят по ЛНР и ДНР не за деньги, а потому что хотят поддержать военнослужащих.