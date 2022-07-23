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В Херсонской области задержали агента, который передавал ВСУ данные с камер видеонаблюдения

Анастасия Бобылева
19:24 23.07.2022
Местный житель передал силам ВСУ информацию, раскрывающую перемещения российских военных.
В Херсонской области задержали агента, который передавал ВСУ данные с камер видеонаблюдения
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Житель Херсона обеспечил передачу данных о передвижении сил российской группировки в Херсонской области Вооруженным силам Украины, за что был задержан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на спецслужбы.

«После утраты контроля над Херсонской областью разведка ВСУ завербовала жителя Херсона, который обеспечивал передачу данных с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" украинским военным», - передает агентство.

Также уточняется, что агент уже задержан и дает показания. Он рассказал, что собирал информацию о передвижении техники, позже ему дали доступ к камерам на территории Херсона и Херсонской области, и расширили задачи. Он стал передавать информацию о местоположении и перемещении колонн.

Работу агента курировали через мессенджеры. С ним связывалась некая Валерия. Затем ему предложили взять на себя еще одну задачу.

«Надо было перемещаться по городу и выявлять, где собираются либо отдыхают, куда едут высокопоставленные сотрудники [военно-гражданской] администрации. Эту информацию нужно было передавать дальше для того, чтобы их в дальнейшем ликвидировали», - пояснил задержанный.

В доме мужчины были найдены несколько автоматов, патроны к ним, гранаты, запасные части для комплекса управления системой видеонаблюдения.

Ранее ФСБ РФ сообщила об агенте из ЛНР, собиравшем данные в Ростовской области. Мужчина должен был передавать сведения о передвижении российской военной технике по территории Ростовской области. Выполнить задание он не успел, так как ФСБ обнаружила его связь с украинскими спецслужбами.

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