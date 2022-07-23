Российские кинотеатры сообщили, что Disney и Sony ищут пути для параллельного импорта в РФ
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что компании Disney и Sony начали искать пути для параллельного импорта в Россию.
«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», - передает РИА Новости его комментарий.
В марте киностудия Disney приостановила показ своих фильмов в кинотеатрах РФ. Компания заявила, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации. При этом пообещали, что сотрудники, работающие в РФ, сохранят свою работу.
Ранее канадская компания IMAX подтвердила свой уход из России. Последний день работы в РФ был 31 мая, после чего сотрудники были уволены, а руководство перебралось в Лондон.