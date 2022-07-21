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Полковник США заявил, что Россию беспокоит расширение НАТО, а не Украина

Алексей Курильченко
17:03 21.07.2022
По словам Дугласа Макгрегора, в европейских странах опасаются эскалации напряженности.
Полковник США заявил, что Россию беспокоит расширение НАТО, а не Украина
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президента России Владимира Путина беспокоила угроза расширения НАТО на восток, а не свободная Украина в составе Евросоюза. Он также отметил, что в европейских странах - в особенности Германии и Италии - опасаются эскалации напряженности.

«Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. - Прим. ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», - заявил полковник в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор заявил, что американский лидер Джо Байден проигрывает битву за Украину, решив вести опосредованную войну с Россией. При этом полковник указал, проблема НАТО состоит в том, что экономические трудности санкций Байдена в адрес РФ грозят Европе экономическим Армагеддоном.

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