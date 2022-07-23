Кандидат на пост премьера Великобритании Сунак назвал себя аутсайдером

Он также пообещал заслужить каждый голос и отстаивать лучшие консервативные ценности.

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Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, претендующий на пост премьер-министра страны, в ходе предвыборной кампании в городе Грантем (графство Линкольншир) назвал себя аутсайдером. В то же время он заверил, что будет стараться заслужить каждый голос.

«Сегодня начинается моя кампания с членами партии. Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю всё, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер», - заявил он.

Ранее стали известны главные кандидаты на пост премьера Великобритании, ими оказались Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В последнем голосовании Сунак получил 137 голосов, а Трасс - 113. В финальном раунде будут голосовать все 200 тысяч членов Консервативной партии, окончательный результат станет известен 5 сентября.