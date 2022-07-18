Компания H&M объявила об уходе из России

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Шведская компания H&M Group объявила о постепенном закрытии бизнеса на территории России. В сообщении торговой сети сказано, что компания в рамках ликвидации временно откроет физические магазины и устроит распродажу оставшихся товаров.

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», - приводит пресс-служба H&M Group слова генерального директора компании Хелены Хельмерссон.

Напомним, в июне американский бренд спортивной одежды Nike объявил о полном уходе с российского рынка. В марте компания приостановила поставки своей продукции, однако онлайн-магазины продолжали работу.