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Обследовать каждый метр: кадры боевой работы саперов ЦВО ВС РФ в зоне спецоперации

05:30 22.07.2022
Российские военнослужащие проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы инженерного дозора группировки войск Центрального военного округа, ведущих разведку покинутых военнослужащими Вооруженных сил Украины укрепрайонов в зоне проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Российские военнослужащие проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения.

Продвигаясь в пешем порядке впереди колонн российских войск, саперы ЦВО тщательно обследуют каждый квадратный метр дороги, обнаруживая по пути противотанковые и противопехотные мины.

Военные инженеры Центрального военного округа отмечают, что отступающие части украинских войск все чаще стали хаотично закладывать мины-ловушки под противотанковые мины на основных направлениях продвижения российских войск.

Для качественного выполнения боевых задач на вооружении специалистов инженерных войск стоят индукционные миноискатели ИМП-3 и переносные искатели проводных линий ПИПЛ.

Ранее на телеканале «Звезда» показали, как идет разминирование аэропорта Мариуполя. Саперы будут работать и в полуразрушенном терминале, и на прилегающей территории до тех пор, пока последняя смертоносная ловушка не будет обезврежена.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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