Армия Обследовать каждый метр: кадры боевой работы саперов ЦВО ВС РФ в зоне спецоперации Российские военнослужащие проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы инженерного дозора группировки войск Центрального военного округа, ведущих разведку покинутых военнослужащими Вооруженных сил Украины укрепрайонов в зоне проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. Российские военнослужащие проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения. Продвигаясь в пешем порядке впереди колонн российских войск, саперы ЦВО тщательно обследуют каждый квадратный метр дороги, обнаруживая по пути противотанковые и противопехотные мины. Военные инженеры Центрального военного округа отмечают, что отступающие части украинских войск все чаще стали хаотично закладывать мины-ловушки под противотанковые мины на основных направлениях продвижения российских войск. Для качественного выполнения боевых задач на вооружении специалистов инженерных войск стоят индукционные миноискатели ИМП-3 и переносные искатели проводных линий ПИПЛ. Ранее на телеканале «Звезда» показали, как идет разминирование аэропорта Мариуполя. Саперы будут работать и в полуразрушенном терминале, и на прилегающей территории до тех пор, пока последняя смертоносная ловушка не будет обезврежена. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика