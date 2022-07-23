Япония приветствует экспортную сделку между Россией, ООН и Турцией

Глава японского МИД Есимаса Хаяси отметил, что японская сторона, в свою очередь, также будет пристально следить за стабильной реализацией соглашения и скорое возобновление экспорта.

© Фото: Пресс-служба президента Турции, РИА Новости

В Токио выразили одобрение по поводу сделки по экспорту зерна между Россией, Турцией и ООН. В Японии соглашение посчитали важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса.

Глава японского МИД Есимаса Хаяси назвал сделку «де-факто снятием блокады украинских черноморских портов для возобновления экспорта зерна на мировой рынок».

«Многие аспекты еще представит прояснить до действительного возобновления экспорта зерновых, но это является важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса», - заявил он.

Хаяси отметил, что японская сторона, в свою очередь, также будет пристально следить за стабильной реализацией соглашения и скорое возобновление экспорта.

Разблокирование поставок российской сельхозпродукции и удобрений, вывод их на мировой рынок, а также содействие в вывозе украинского зерна - тема встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу, его турецкого коллеги Хулуси Акара и генсека ООН Антониу Гутерриша в Стамбуле при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны подписали документ, который был бы невозможен без ранее взятых на себя международными посредниками обязательств.