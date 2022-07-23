Армия Армия Армия

В Главном храме ВС РФ открылся фестиваль «История оружия русского»

16:23 23.07.2022
На фестивале выставлено оружие разных периодов истории России - от средневекового до вооружения Красной армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Главном храме Вооруженных сил России открылся военно-патриотический фестиваль «История оружия русского», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Первого. На территории храмового комплекса будут работать интерактивные площадки: «Русская дружина» XIII века, «Cтрелецкое дело» XVII века, «Петровская гвардия» XVIII века, «Войско Кутузова» 1812 год, «Оружие Победы РККА» 1941-1945 гг.

На фестивале посетители смогут осмотреть русское оружие разных эпох. Они смогут изучить холодное оружие, пострелять из лука и научиться метанию сулиц. Присутствуют выстави оружия петровских времен, времен наполеоновских войн. Также на фестивале расположена выставка оружия Красной армии, которые применялось в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Главному храму ВС РФ ветераны Вооруженных сил Сербии подарили икону «Ясеновацких новомучеников». Сербской делегацией была передана книга, в которой собран фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:23 Армия
Видео
В Главном храме ВС РФ открылся фестиваль «История оружия русского»
14:23 Армия
Видео
На Красной площади торжественно вручили дипломы офицерам-кремлевцам
12:52 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили до 200 человек личного состава при ударе по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области
12:22 В стране и мире
Премьер Венгрии заявил, что события на Украине положат конец господству Запада
10:41 В стране и мире
Глава МИД ФРГ назвала вызовом для НАТО совместное фото Путина с Эрдоганом
Популярное
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.