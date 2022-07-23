В Главном храме ВС РФ открылся фестиваль «История оружия русского»

На фестивале выставлено оружие разных периодов истории России - от средневекового до вооружения Красной армии.

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В Главном храме Вооруженных сил России открылся военно-патриотический фестиваль «История оружия русского», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Первого. На территории храмового комплекса будут работать интерактивные площадки: «Русская дружина» XIII века, «Cтрелецкое дело» XVII века, «Петровская гвардия» XVIII века, «Войско Кутузова» 1812 год, «Оружие Победы РККА» 1941-1945 гг.

На фестивале посетители смогут осмотреть русское оружие разных эпох. Они смогут изучить холодное оружие, пострелять из лука и научиться метанию сулиц. Присутствуют выстави оружия петровских времен, времен наполеоновских войн. Также на фестивале расположена выставка оружия Красной армии, которые применялось в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Главному храму ВС РФ ветераны Вооруженных сил Сербии подарили икону «Ясеновацких новомучеников». Сербской делегацией была передана книга, в которой собран фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов