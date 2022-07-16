Сербские ветераны передали икону «Ясеновацких новомучеников» Главному храму ВС РФ

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Ветераны Вооруженных сил Сербии подарили икону «Ясеновацких новомучеников» Главному храму ВС РФ.

«В Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России состоялась торжественная передача в дар Главному храму Вооруженных сил России иконы "Ясеновацких новомучеников", изготовленной Клубом генералов и адмиралов Сербии для российского храма Победы по благословению патриарха Сербского Павла», - сообщили в оборонном ведомстве.

После Божественной литургии сербской делегацией была передана книга, в которой собран фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии.

Новомученики Ясеновацкие - православные узники, принявшие мученическую смерть в 1941-1944 годах в лагерях смерти Ясеновац, созданных хорватскими фашистами. Имена новомучеников включены в месяцеслов Русской православной церкви.

Ранее в Сербии ответили на угрозы украинского депутата Алексея Гончаренко «перевоспитать» президента страны Александра Вучича из-за его позиции относительно спецоперации ВС РФ по защите мирного населения Донбасса. Для этого он пообещал заручиться поддержкой Хорватии. Как заявил глава сербского МВД Александр Вулин, последователи Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитают» сербов.