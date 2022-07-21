Зеленскому отказали в выступлении на саммите МЕРКОСУР в Парагвае

В организации отметили, что Украина уже проинформирована об отсутствии условий для диалога МЕРКОСУР с президентом Украины.

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Заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано сообщил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР не станет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, организация не позволит выступить украинскому лидеру на саммите, который в настоящее время проходит в городе Луке в Парагвае.

«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», - цитирует Agencia de Informacion Paraguaya слова Кано с пресс-конференции.

Ранее лидер парламентской оппозиции Словакии и партии «Курс - социальная демократия» Роберт Фицо отказался слушать выступление Владимира Зеленского перед депутатами Национального совета, аргументируя тем, что лидер Украины «ежедневно лжет». По словам Фицо, речи украинского лидера наносят ущерб интересам Словакии.