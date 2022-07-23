В стране и мире Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне Бонаматеке Елизавета Потейчук Супруга артиста отметила, что Пьер Нарцисс внес большой вклад в этот мир, «оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции». © Видео: monisha_star, Instagram* © Фото: monisha_star, Instagram* Читайте нас на: Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронили в деревне Бонаматаке рядом с отцом. Видео с похорон артиста опубликовала супруга Нарцисса Валерия Калачева. «Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его красивую миссию дополняя ее и вкладывая новое от себя», - написала она под публикацией в Instagram*. Напомним, сообщения о смерти Пьера Нарцисса появились в СМИ 22 июня. Предварительно, музыкант скончался в результате остановки сердца. Творческий путь он начал в 90-е годы, а всероссийскую любовь завоевал после хита «Шоколадный заяц», успешно воспользовавшись своими непривычной экзотической внешностью и камерунским акцентом. *Instagram - социальная сеть компании Meta Platfoms, признанной экстремистской на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика