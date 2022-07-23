Замгенсека ООН заявил, что соглашение по вывозу зерна не предполагает механизма принуждения

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море, достигнутая в Стамбуле, носит добровольный характер и не предусматривает механизма принуждения. Он подчеркнул, что разрешением потенциальных инцидентов в ходе вывоза украинского зерна будет заниматься совместный координационный центр.

«В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы - ООН. И как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку - кто что сделал, кто виноват», - цитирует РИА Новости слова политика.

Гриффитс добавил, что в дальнейшем стороны должны договориться о принятии корректирующих мер с целью остановить бой.

Напомним, 22 июля главы Минобороны России, Турции и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. В содержании меморандума - разблокирование поставок российской сельхозпродукции и удобрений, вывод их на мировой рынок, а также содействие в вывозе украинского зерна.