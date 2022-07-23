В стране и мире Немцы призвали Зеленского как можно скорее заключить мир с Россией Елизавета Потейчук Причиной подобной реакции пользователей послужили просьбы украинского президента о поставках Киеву средств противовоздушной обороны. © Фото: president.gov.ua Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский должен как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. С таким призывом выступили читатели немецкой газеты Die Welt. «Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия», - пишет один из читателей. Отмечается, что причиной такой реакции пользователей послужили просьбы украинского президента о поставках Киеву средств противовоздушной обороны. «Новый Гитлер может требовать все, что захочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и самое главное - новая власть», - высказался другой пользователь. Ранее колумнист газеты Die Welt Жак Шустер заявил, что западные страны допустили три ошибки в отношении России в связи с украинским конфликтом. Шустер, в частности, указал, что Москва получает в Европе все больше сторонников, и они осознают, что причины конфликта объясняются политикой украинских властей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика