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Die Welt назвала три основных заблуждения Запада в отношении России по ситуации на Украине

Елизавета Потейчук
12:22 22.07.2022
Москва получает в Европе все больше сторонников, и они осознают, что причины конфликта объясняются политикой украинских властей, отмечает немецкая газета.
Die Welt назвала три основных заблуждения Запада в отношении России по ситуации на Украине
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Западные страны допустили три ошибки в отношении России в связи с украинским конфликтом. Такое мнение распространило немецкое издание Die Welt.

«Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Украине не сломить десятикратное превосходство российской армии, президент Владимир Путин никоим образом не изолирован на международном уровне, экономические санкции его не останавливают», - пишет колумнист газеты Жак Шустер.

Шустер, в частности, указал, что Москва получает в Европе все больше сторонников, и они осознают, что причины конфликта объясняются политикой украинских властей. Более того, автор материала призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров и подключиться к ним США в качестве посредников.

«Вопреки тому, что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», - написал Шустер.

Ранее издание Spiegel сообщило, что отношения Варшавы и Берлина обострились из-за нежелания Германии возмещать Польше поставленное Украине вооружение. Как уточняет издание, то, что начиналось как сотрудничество, теперь превращается в неприятную склоку.

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