ВС РФ уничтожили до 200 человек личного состава при ударе по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области
Официальный представитель министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ в Днепропетровской области нанесли удар высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады украинской армии.
В результате этого было уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника ВСУ.
«В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», - отметил представитель военного ведомства.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа во время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса. В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения ЗВО провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.