ВС РФ уничтожили до 200 человек личного состава при ударе по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Вместе с тем было уничтожено девять арторудий и военная техника ВСУ, отметили в военном ведомстве.

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ в Днепропетровской области нанесли удар высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады украинской армии.

В результате этого было уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника ВСУ.

«В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», - отметил представитель военного ведомства.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа во время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса. В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения ЗВО провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.