Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
В результате артиллерийского удара группировки российских сил, задействованных в специальной военной операции на Украине, по позициям националистического формирования «Донбасс» в районе Верхнекаменского ликвидированы более 60 боевиков.
Как сообщает Министерство обороны России, помимо этого, в населенном пункте Апостолово в Днепропетровской области высокоточное оружие ВКС РФ уничтожило пункт временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Ликвидированы до 200 человек личного состава, 9 артиллерийских орудий и иная военная техника.
Ранее стало известно, что Украина потеряла 1 589 беспилотников с начала спецоперации. Также с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 357 ЗРК, 4 141 танк и другие бронемашины, добавили в МО РФ.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов