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Военнослужащие ЦВО доставили пять тонн гумпомощи жителям Лисичанска

06:00 23.07.2022
В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа жителям отдаленных районов Лисичанска Луганской Народной Республики.

Они доставили в город более пяти тонн продовольствия и средств гигиены. Военнослужащие ЦВО доставили очередную партию гуманитарной помощи мирному населению Луганской Народной Республики.

В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Военнослужащие Российской федерации оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

Ранее депутаты Государственной думы России прибыли в Донецкую Народную Республику для передачи гуманитарной помощи жителям и предприятиям. В завершение мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по промышленности и торговле Госдумы Российской Федерации и Народным Советом ДНР.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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