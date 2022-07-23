Армия Военнослужащие ЦВО доставили пять тонн гумпомощи жителям Лисичанска В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа жителям отдаленных районов Лисичанска Луганской Народной Республики. Они доставили в город более пяти тонн продовольствия и средств гигиены. Военнослужащие ЦВО доставили очередную партию гуманитарной помощи мирному населению Луганской Народной Республики. В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы. Военнослужащие Российской федерации оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса. Ранее депутаты Государственной думы России прибыли в Донецкую Народную Республику для передачи гуманитарной помощи жителям и предприятиям. В завершение мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по промышленности и торговле Госдумы Российской Федерации и Народным Советом ДНР. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика