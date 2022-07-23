В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьер Венгрии заявил, что события на Украине положат конец господству Запада

Елизавета Потейчук
12:22 23.07.2022
По его словам, вскоре в дверь постучится глобальный миропорядок.
Премьер Венгрии заявил, что события на Украине положат конец господству Запада
© Фото: Кирилл Нортон, РИА Новости
Читайте нас на:

Происходящее на Украине, вероятно, положит конец господству Запада, и вместе с тем придет глобальный миропорядок. С таким мнением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кроме того, во время своего выступления в городе Бэиле-Тушнад политик отмтеил, что Европа нуждается в новой стратегии в украинском конфликте, которая была бы нацелена на мир.

Ранее Виктор Орбан заявил, что европейские санкции не оправдали ожиданий. Он также предупредил европейцев о грядущем экономическом спаде и посоветовал дорожить работой, если она у них есть.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:22 В стране и мире
Премьер Венгрии заявил, что события на Украине положат конец господству Запада
10:41 В стране и мире
Глава МИД ФРГ назвала вызовом для НАТО совместное фото Путина с Эрдоганом
08:34 В стране и мире
В Крыму заявили о преодолении последней киевской блокады
06:34 Армия
Видео
Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 по позициям и технике ВСУ
06:20 В стране и мире
ABС News: Госдеп подтвердил гибель двух граждан США на территории Украины
Популярное
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.