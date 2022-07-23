Премьер Венгрии заявил, что события на Украине положат конец господству Запада

По его словам, вскоре в дверь постучится глобальный миропорядок.

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Происходящее на Украине, вероятно, положит конец господству Запада, и вместе с тем придет глобальный миропорядок. С таким мнением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кроме того, во время своего выступления в городе Бэиле-Тушнад политик отмтеил, что Европа нуждается в новой стратегии в украинском конфликте, которая была бы нацелена на мир.

Ранее Виктор Орбан заявил, что европейские санкции не оправдали ожиданий. Он также предупредил европейцев о грядущем экономическом спаде и посоветовал дорожить работой, если она у них есть.