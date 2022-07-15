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Орбан назвал санкции против РФ выстрелом в легкие ЕС

Ян Брацкий
10:48 15.07.2022
Ранее венгерские власти предупредили Брюссель, что не поддержат возможное эмбарго на газ из РФ.
Орбан назвал санкции против РФ выстрелом в легкие ЕС
© Фото: Danny Gys, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Европейские санкции не оправдали ожиданий. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, политика ограничений в отношении России дала обратный эффект, который Европа уже чувствует на себе.

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Венгерский премьер предупредил европейцев о грядущем экономическом спаде и посоветовал дорожить работой, если она у них есть.

Страны коллективного Запада усилили санкционное давление на Москву после начала на Украине специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Российские зарубежные активы были заморожены, ряд предприятий и компаний заявили о закрытии бизнеса в РФ. Власти ЕС последовательно приняли шесть пакетов санкций, последний из которых включает запрет на транзит нефти и угля. Подобная политика привела к экономическому кризису в ЕС и резкому скачку цен на энергоносители.

Венгрия - одна из немногих стран - членов ЕС, которая изначально занимала взвешенную политику относительно антироссийских санкций. Ранее официальный Будапешт предупредил Брюссель, что не будет даже обсуждать вероятное эмбарго на российский газ.

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