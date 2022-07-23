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Daily Mail: в США приближается внутренний гражданский раскол

Елизавета Потейчук
11:21 23.07.2022
Две трети респондентов заявляют о серьезной угрозе американской демократии, согласно исследованию ученых.
Daily Mail: в США приближается внутренний гражданский раскол
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Ученые из Калифорнийского университета провели общественно-политическое исследование, согласно которому, свыше половины американцев ожидают, что в ближайшие годы в США произойдет гражданская война. По данным опроса, каждый пятый гражданин США готов взять в руки оружие для достижения политических целей.

Результаты исследования приводит издание Daily Mail. Кроме того, две трети респондентов заявляют о серьезной угрозе американской демократии. При этом свыше 40% населения США убеждены, что более важной целью для страны будет наличие сильного лидера, а не демократия.

В конце мая стало известно, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%. При этом 59% американцев не одобряют деятельность главы государства.

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