Daily Mail: в США приближается внутренний гражданский раскол

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Ученые из Калифорнийского университета провели общественно-политическое исследование, согласно которому, свыше половины американцев ожидают, что в ближайшие годы в США произойдет гражданская война. По данным опроса, каждый пятый гражданин США готов взять в руки оружие для достижения политических целей.

Результаты исследования приводит издание Daily Mail. Кроме того, две трети респондентов заявляют о серьезной угрозе американской демократии. При этом свыше 40% населения США убеждены, что более важной целью для страны будет наличие сильного лидера, а не демократия.

В конце мая стало известно, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%. При этом 59% американцев не одобряют деятельность главы государства.