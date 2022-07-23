В Херсонской области сообщили об ударах ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС

Ракетную атаку удалось отразить, ракеты были удачно сбиты и не нанесли серьезных повреждений.

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об ударе украинских сил по мосту в районе Каховской ГЭС.

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», - сказал он.

Ракетную атаку удалось отразить, ракеты были удачно сбиты и не нанесли серьезных повреждений. Помимо этого, ВСУ также обстреляли переправу через реку Ингулец в районе Дарьевки - попадания есть.

Ранее сообщалось об ударах ВСУ по Антоновскому мосту в той же Херсонской области. Это произошло дважды, но оба раза ракеты также были своевременно сбиты.