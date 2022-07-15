До 24 июля продлен запрет на полеты в 11 российских аэропортов

Остальные аэропорты на территории Российской Федерации работают в штатном режиме.

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России до 24 июля. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля 2022 года», - отмечается в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Часть воздушного пространства была закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.