Жизнь в населенном пункте прекращается ежедневно в 12 ночи из-за ожидания прилетов со стороны Украины.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

В Запорожской области крыша элеватора рухнула из-за пожара после обстрелов ВСУ. Это произошло в населенном пункте Пологи.

Как рассказал глава районной администрации Степан Лопатин, Пологи подвергаются обстрелам очень часто. Конкретно завод «Славия» в том числе - на протяжении уже более двух месяцев.

«Это влечет пожары, так как растекается масло. Буквально позавчера из-за тления на зернотоке, там очень высокая температура, такая, что плавится металл, обвалилась крыша», - говорит Лопатин.

Из-за того, что завод находится под постоянными обстрелами, вызвать на помощь, к примеру, МЧС не представляется возможным. При этом Лопатин отдельно поблагодарил Россию за гуманитарную помощь.

Жизнь в населенном пункте, добавил глава администрации, прекращается в 12 ночи, и все жители прячутся по подвалам, ожидая прилетов со стороны Украины. Однако коммунальные службы выполняют свою работу, несмотря на все сложности.

«Мы здесь пытаемся выжить и помочь выжить людям», - закончил он.

Ранее жительница Пологи рассказала о моменте удара ВСУ по частным домам, в которых находились мирные жители. В результате обстрела дома были повреждены или разрушены.