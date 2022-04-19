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«Все лицо в крови было»: жители села Пологи Запорожской области о последствиях удара ВСУ

09:54 19.04.2022
При обстреле осколочное ранение лица получила пенсионерка, которой впоследствии вызвали скорую помощь. Медики забрали ее в госпиталь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница села Пологи Запорожской области рассказала о моменте, когда ВСУ нанесли удар по частным домам, в которых находились проживавшие там люди. В результате обстрела дома были повреждены или разрушены.

«Я первая проснулась от того, что услышала... Ужас просто... Начала кричать... Мальчики - двое сыновей - спали. Я за них очень испугалась! Выбежала - окна нет. Здесь все горит. Я еще испугалась, потому что у соседки газовый баллон стоял. Мы потом, дети выскочили, в чем лежали, в том и выскочили. Я помню, я слышала три громких взрыва», - поделилась она воспоминаниями.

Женщина также добавила, что при обстреле осколочное ранение лица получила пенсионерка, которой впоследствии вызвали скорую помощь. Медики забрали ее в госпиталь.

«Потом бабушку здесь привалило, но она выбралась. Вся была в крови. Все лицо в крови у нее было. Осколками лицо все было... Бабушку скорая забрала. Они не могли ничего сделать. Сказали, что повезли ее в военный госпиталь, чтобы обработать раны и осколки с лица убрать», - рассказала жительница села.

Дом женщины сильно пострадал при ударе ВСУ. Он лишился крыши и окон, а дом пожилой жительницы Пологи, как утверждается, восстановлению не подлежит - у пенсионерки ничего не осталось, а единственная надежда в том, что она выживет после таких серьезных ранений.

«Вы пройдите по улице... у нас вся улица кассетами посечена. Все заборы, все... Вот осколки, вот осколки... Забор весь изрешечен. Разорвалась одна кассета вот сразу за забором - и туда, где перекопано, еще дальше», - добавил муж жительницы Пологи.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли удар по селу Пологи. Предполагается, что удар был нанесен РСЗО. В результате обстрела сильно пострадали частные домостроения. Некоторые дома не подлежат восстановлению.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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