Врачи прооперировали девочку, на которую напала обезьяна в Мытищах

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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Девочку, на которую в Мытищах напала обезьяна, успешно прооперировали. Об этом сообщает глава Мытищинского городского округа Юлия Купецкая.

Пострадавшая потеряла много крови, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с рваными ранами и переломами, однако теперь, после операции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сегодня в подмосковных Мытищах обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка, напала на ребенка. В деле уже разбираются правоохранительные органы, установлен владелец животного. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что собирается поднять вопрос о существовании частных зоопарков и об ответственности за содержание диких животных.