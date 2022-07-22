Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией

МИД РФ подчеркнул, что к тяжелой ситуации на продовольственном рынке привели именно действия коллективного Запада и санкции в адрес России.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения Запада и Украины в адрес Росссии в «экспорте голова» абсолютно беспочвенны. По его словам, такими действиями они пытаются переложить ответственность «с больной головы на здоровую».

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что к тяжелой ситуации на продовольственном рынке привели именно действия коллективного Запада и ограничительные меры в адрес России.

«Общеизвестно, что еще в период «коронакризиса» коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, оттянул на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах», - добавил Лавров в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее».

Ранее Сергей Лавров в ходе встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что никто не заинтересован в кризисах в Европе. Министр отметил, что сейчас Евросоюз действует исключительно по указу из США.