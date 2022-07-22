В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Телеведущий Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК

Елизавета Потейчук
07:54 22.07.2022
Журналист отметил, что последний выпуск программы «Вести в субботу» он провел 26 февраля.
Телеведущий Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Заместитель генерального директора ВГТРК, российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что больше не будет вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Журналист добавил, что последний выпуск программы он провел 26 февраля и не уточнил, продолжит ли вести передачу в дальнейшем.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», - написал Брилев у себя в Facebook*.

Далее телеведущий рассказал, что после отправился в страны Латинской Америки, где ему удалось снять мини-фильмы и 33 репортажа. Брилев вернулся в Россию в конце апреля, ему сделали операцию, и потом журналист еще несколько недель проходил реабилитацию.

В мае австралийские власти ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда госслужащих и организаций. Так, ограничительные меры коснулись телеведущего Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева.

*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:51 В стране и мире
СК завел уголовное дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
06:21 В стране и мире
Жители Мелитопольского района Запорожья начнут получать пенсии и пособия в августе
05:30 Армия
Видео
Обследовать каждый метр: кадры боевой работы саперов ЦВО ВС РФ в зоне спецоперации
02:59 В стране и мире
В Европоле заявили о риске попадания оружия из Украины в страны ЕС
04:16 В стране и мире
Власти Канады выделят $1,9 млн на борьбу с «дезинформацией об Украине»
Популярное
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.