Телеведущий Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК

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Заместитель генерального директора ВГТРК, российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что больше не будет вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Журналист добавил, что последний выпуск программы он провел 26 февраля и не уточнил, продолжит ли вести передачу в дальнейшем.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», - написал Брилев у себя в Facebook*.

Далее телеведущий рассказал, что после отправился в страны Латинской Америки, где ему удалось снять мини-фильмы и 33 репортажа. Брилев вернулся в Россию в конце апреля, ему сделали операцию, и потом журналист еще несколько недель проходил реабилитацию.

В мае австралийские власти ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда госслужащих и организаций. Так, ограничительные меры коснулись телеведущего Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева.

*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.